Bestuurder valt in slaap, ramt auto en slaat over de kop 20 juni 2018

02u50 0 Oostende In de Eduard Moreauxlaan in de Vuurtorenwijk is gisteren rond 16.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. De bestuurder van een Ford Fusion reed richting Bredene maar viel in slaap.

"Zijn auto ging van de rijbaan af ter hoogte van de Vingerlingstraat en ramde een Seat Ibiza, die langs het parallelle eenrichtingsstraatje met de E. Moreauxlaan stond geparkeerd. Door de klap vloog de Ford Fusion in de lucht en kwam die op zijn dak tot stilstand", zegt getuige en slachtoffer Erwin Vandenabeele.





Ongedeerd

De aangereden Seat Ibiza botste op zijn beurt tegen de Hyundai IX van Vandenabeele, die tegen een Fiat Ducato tot stilstand kwam. De politie en een ambulance reden onmiddellijk ter plaatse.





De bestuurder werd meegenomen naar het ziekenhuis en bleek ongedeerd. De man was naar eigen zeggen onderweg naar zijn werk maar was oververmoeid door nachtwerk. Na de korte ziekenhuisopname keerde hij terug naar de plaats van het ongeval.





De tol bleek zwaar, want zowel zijn auto als de aangereden Seat Ibiza bleken total loss en werden getakeld. De andere auto's liepen eerder oppervlakkige blikschade op. De politie deed de nodige vaststellingen. Rond 17.30 uur was de rijbaan opnieuw vrij





(BBO)