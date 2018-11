Bestuurder springt uit rijdende wagen tijdens achtervolging 13 november 2018

Op de Verenigde Natieslaan in Oostende kwam het zondagnacht rond 3.20 uur tot een spectaculaire politieachtervolging en een crash. Volgens woordvoerder Carlo Smits van de Oostende politie begon alles bij een controle. "De passagier sprong uit het voertuig en sloeg te voet op de vlucht. De bestuurder drukte het gaspedaal in en probeerde een van onze collega's los te rijden", getuigt Smits. Het voertuig reed aan hoge snelheid weg en daarbij negeerde de bestuurder verschillende rode lichten en maakte hij zich schuldig aan zware overtredingen. "Ter hoogte van de Parijsstraat sprong de bestuurder plots uit het nog rijdende voertuig, waardoor de stuurloze auto tot stilstand kwam tegen de balustrade van een ondergrondse parking. De bestuurder, een 48-jarige Marokkaan uit Anderlecht, kon even later bij de kraag worden gevat", aldus Smits. De man, volgens Smits geen onbekende bij de politie, weigerde mee te werken Hij werd op bevel van de parketmagistraat van zijn vrijheid beroofd. De onderzoeksrechter beslist binnen de 48 uur na de arrestatie over een verdere aanhouding. "Ondanks uitgebreide opzoekingen werd zijn passagier niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de motieven en naar de identiteit van de passagier loopt intussen verder", besluit Smits. (BBO)