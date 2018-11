Bestuurder ontkent dat hij agente wilde doodrijden 17 november 2018

De 48-jarige man uit Anderlecht die zondagnacht werd opgepakt na een wilde achtervolging in Oostende, ontkent dat hij kort voordien een politieagente wilde doodrijden.





"Ik had haar niet gezien", verklaart Rachid A. In de nacht van zondag op maandag werd ingebroken in de Eclair Hockeyclub aan de Konterdamkaai. De inbrekers namen er voor duizenden euro's aan materiaal mee. Na de inbraak stootte de politie toevallig op de wagen van Rachid A.. Ze zetten hem langs de kant, waarop een passagier wegvluchtte. De man is nog steeds spoorloos. Rachid A. drukte daarop zijn gaspedaal in. Een agente wilde het portier openen, maar werd meters meegesleurd. Een achtervolging volgde, waarbij A. verschillende rode lichten negeerde.





Uiteindelijk werd hij ingerekend. In de koffer troffen de agenten gestolen spullen uit de hockeyclub aan. A. ontkent echter dat hij achter de inbraak zit. Hij beweert dat z'n passagier de feiten pleegde. "Zijn naam ken ik niet, want ik ontmoette hem pas diezelfde avond", aldus de Marokkaan. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding gisterenmorgen met een maand. De kwalificatie van de feiten luidt onder meer "poging tot doodslag."





