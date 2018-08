Bestuurder ongedeerd na zware botsing met verreiker 08 augustus 2018

02u43 0

In de Gistelsesteenweg in Oostende gebeurde dinsdagmorgen rond 11.30 uur een zwaar verkeersongeval tussen een personenwagen en een landbouwvoertuig.





Een verreiker geladen met hooi kwam uit de Snaaskerkestraat bij de Groene 62-brug en zou de Gistelsesteenweg opdraaien. De chauffeur had een voorbijrijdende Opel Corsa niet gezien. De auto botste op de laadbak van de verreiker met zware schade als gevolg. De bestuurder van de auto kwam er met de schrik van af. Zijn auto is wel total loss. Door het ongeval was er enige verkeershinder op de Gistelsesteenweg.





De politie kwam ter plaatse en de auto werd getakeld. De chauffeur van de verreiker bleef ongedeerd. Ook de verreiker zelf liep weinig schade op. (BBO)