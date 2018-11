Bestuurder mispakt zich en rijdt diepe sloot in 15 november 2018

Oostende In de Mantelweg in Oostende, een straatje bij de Kromme Elleboog, is gisterenmorgen een bestelwagen van Mercedes in een diepe sloot beland.

Het was op dat moment nog donker en de bestuurder, een 35-jarige man uit Londerzeel, liet zich verrassen in een bocht. Hij reed rechtdoor in plaats van af te draaien. De man kon op eigen houtje uit zijn bestelwagen kruipen en verwittigde de politie. Een takeldienst haalde de bestelwagen, die zwaar beschadigd is, uit de sloot. Ook de brandweer kwam ter plaatse omdat er olie gelekt was in de sloot en dat een bedreiging vormde voor het milieu. Volgens brandweerkapitein Dries Van Der Veken werden in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij olieabsorberende sponskussens op het water gelegd. (BBO)