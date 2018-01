Bestuurder met rijverbod onder invloed van drugs 25 januari 2018

02u29 0

De politie hield gisteren rond 12.30 uur een bestuurder tegen in de Stijn Streuvelslaan in Oostende. De man had een verbodsbord genegeerd. Na controle bleek de man een rijverbod van 2 jaar te hebben lopen en bovendien reed hij onder invloed van verdovende middelen.





De politie stelde de nodige pv's op. Wellicht zal de bestuurder naar de politierechtbank worden verwezen. (BBO)