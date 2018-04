Bestuurder laat wagen achter na ongeval 03 april 2018

In de Duinkerkseweg in Oostende is een bestuurder van een wagen met Franse nummerplaat zaterdagnacht even voor 1.30 uur tegen de middenberm gereden ter hoogte van het kruispunt met de Torhoutsesteenweg. De inzittenden namen net het ongeval de vlucht en lieten de gehavende wagen achter. Het voertuig was door de klap perte totale en werd getakeld.





De brandweer kwam ter plaatse om een oliespoor van de rijbaan te ruimen. De politie deed de nodige vaststellingen en spoort de bestuurder op. (SDVO)