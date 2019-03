Bestuurder laat auto draaien op oprit, dief gaat ermee vandoor maar wordt later geklist Bart Boterman

21 maart 2019

23u33 2 Oostende In de Oostendse-Haardstraat is donderdagmorgen een auto met draaiende motor gestolen vanop een oprit van een woning. De dief werd later op de dag onderschept en probeerde de vlucht te nemen.

Volgens de politie van Oostende liet de eigenaar zijn auto rond 8 uur kort onbeheerd achter. Er waren problemen bij het starten, de man was binnen iets vergeten en liet de motor aan. Toen hij terugkwam, bleek zijn voertuig spoorloos. De politie liet het voertuig seinen en zette de patrouilles op scherp. Om 14.25 uur kreeg een patrouille de auto in het vizier in de Leffingestraat. Volgens commissaris Katrien Jonckheere nam de verdachte te voet de vlucht ,maar kon hij wat later worden gevat. Het gaat het om een 45-jarige Oostendenaar. De man werd gearresteerd en meegenomen voor verder onderzoek.