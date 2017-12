Bestuurder gekneld na crash in gracht 02u49 4

In de Stuiverstraat is een auto donderdagnacht rond 1 uur in de gracht beland ter hoogte van de kinderboerderij. De bestuurder, een man van 20, was de controle over het stuur verloren. De brandweer werd opgeroepen omdat de man in zijn auto gekneld zat. Uiteindelijk werd hij snel bevrijd. Hij had geen zware verwondingen. De auto werd getakeld. (BBO)