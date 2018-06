Bestuurder die negentiger doodreed: "Het was mijn schuld" 02 juni 2018

02u49 0 Oostende Een 47-jarige man uit Bredene heeft zich gisterenochtend moeten verantwoorden voor een dodelijk ongeval in Oostende waarbij Frans Bats (90) het leven liet. "Het was mijn schuld. Ik had hem niet gezien", aldus de veertiger. Zijn advocaat wees wel op de hardhorigheid van het slachtoffer.

De 90-jarige Frans Bats was op 30 oktober 2017 bezig aan zijn dagelijkse wandeling toen het even na 14 uur gruwelijk fout liep. De bejaarde man had net de baan overgestoken toen hij op het voetpad in de Kerkstraat in Oostende werd aangereden door een lichte bestelwagen. De negentiger viel op zijn achterhoofd en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij vocht urenlang voor zijn leven. In de loop van de nacht overleed de man aan zijn verwondingen. Een zware klap voor de nabestaanden. Zijn stiefzoon Claude Suy, die Frans beschouwde als zijn echte vader, kwam gisterenochtend naar de rechtbank voor het proces. Hij was zichtbaar emotioneel.





File ontwijken

Volgens het Brugs parket ligt de verantwoordelijkheid van het ongeval volledig bij de bestuurder van de bestelwagen. "Hij probeerde met een manoeuvre een file te ontwijken. Bij het achteruitrijden volgde de aanrijding", klonk het. Ook de bestuurder zelf nam zijn verantwoordelijkheid op en zei tegen de rechter dat het zijn schuld was en dat hij het slachtoffer niet had gezien. Al probeerde zijn advocaat de leeftijd van het slachtoffer en zijn hardhorigheid aan te halen als een mogelijke verklaring voor de aanrijding. "Een gezonde mens van 40 of 50 jaar had de wagen waarschijnlijk horen aankomen en had een boog gemaakt om een aanrijding te vermijden", klonk het verweer. Een stelling waarin de rechtbank zich helemaal niet kon vinden. "We mogen toch verwachten dat een 90-jarige zonder problemen op een voetpad in Oostende kan lopen", was het antwoord van de rechter.





Uitspraak op 15 juni. (MMB)