Bestuurder die agente aanreed na inbraak blijft in de cel Siebe De Voogt

14 december 2018

16u56 0 Oostende De 48-jarige man die vorige maand opgepakt werd na een wilde achtervolging in Oostende, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist.

Halfweg november werd ingebroken in de Eclair Hockeyclub aan de Konterdamkaai. De inbrekers namen er voor duizenden euro’s aan materiaal mee. Na de inbraak stootte de politie toevallig op de wagen van Rachid A., een man van Marokkaanse origine. Ze zetten hem langs de kant en zagen hoe een passagier uit het voertuig wegvluchtte. De man is nog steeds spoorloos. Rachid A. drukte zijn gaspedaal in en scheurde weg. Een agente wilde het portier openen, maar werd meters meegesleurd door de wagen. Er ontspon zich een achtervolging, waarbij A. verschillende rode lichten negeerde. Uiteindelijk kon hij worden ingerekend in de Parijsstraat. In de koffer van de wagen troffen de agenten de gestolen spullen uit de hockeyclub aan. A. ontkent echter dat hij achter de inbraak zit. Hij beweert dat z’n passagier de feiten pleegde en hij enkel chauffeur speelde voor de man. De feiten op de agente werden door het parket gekwalificeerd als poging tot doodslag. Dat zou betekenen dat A. de agente omverreed met de intentie om haar te doden. De man ontkent dat ten stelligste en ook de vrouw zelf zou intussen het tegendeel verklaard hebben.