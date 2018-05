Bestuurder blaast twee keer positief in drie uur tijd 18 mei 2018

Een 52-jarige Oostendenaar heeft zich gisteren liefst twee keer laten betrappen op rijden onder invloed, de tweede keer zelfs nadat zijn rijbewijs al voor vijftien dagen was ingetrokken. De bestuurder werd eerst rond 11 uur tegengehouden in de Torhoutsesteenweg in Oostende tijdens een verkeerscontrole. Zijn ademtest bleek positief, waarop het parket besliste zijn rijbewijs in te trekken. Toch deerde dat de man niet, aangezien hij rond 14 uur opnieuw achter het stuur werd opgemerkt, deze keer in de Koninginnelaan. Daar blies hij opnieuw positief. Aangezien zijn rijbewijs al ingehouden was, besloot het parket zijn voertuig dit keer voor vijftien dagen te immobiliseren. (BBO)