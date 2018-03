Bestelwagen in gracht 29 maart 2018

Op de A10 in Zandvoorde belandde een kleine bestelwagen gisterochtend in de gracht. Het ongeval gebeurde vlak voor de afrit naar Zandvoorde, in de richting van Oostende. De bestuurder ging aan het tollen en belandde met zijn neus in de gracht. De man raakte daarbij niet gewond. De wegpolitie kwam ter plaatse om de plaats van het ongeval aan te geven. Het duurde even voor de bestelwagen getakeld was. (JHM)