Bestelwagen gestolen voor deur van vishandel MMB

23 december 2018

Dieven hebben zondagochtend even na 6 uur een bestelwagen gestolen die stond geparkeerd voor vishandel Luk langs de Groentenmarkt in Oostende. De zaakvoerder was net zijn bakken aan het uitladen, toen de daders hun slag sloegen. De deur van de bestelwagen was niet gesloten en ook de sleutel zat nog in het contact. Toen de zaakvoerder na enkele minuten buiten kwam, merkte hij op dat zijn bestelwagen was gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe twee daders naar de wagen wandelden en er mee wegreden. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.