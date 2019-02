Beste Michael Jackson-tribute komt naar Kursaal Timmy Van Assche

07 februari 2019

14u00 0 Oostende In juni is het precies tien jaar geleden dat ‘The king of pop’ kwam te overlijden. Voor imitator Christof Lequesne, bekend als de beste Michael Jackson-imitator in Europa, dé reden om de popster te eren met een optreden in het Kursaal. “Zelfs na zijn dood blijft de popster een fenomeen.”

Christophe Lequesne won in 2010 onder de artiestennaam Christ’OF vtm’s talentenjacht ‘My name is Michael’. “Al meer dan dertig jaar ben ik in de ban van Michael Jackson”, vertelt Christophe (46). “Ik was zo’n tien jaar oud toen ik van mijn ouders zijn plaat ‘Thriller’ cadeau kreeg. De muziek, danspasjes, videoclips; ik was meteen verkocht. Eerst begon ik op onder meer verjaardags- en huwelijksfeesten Michael Jackson na te doen, daarna in discotheken en kleine zalen. Pas eind jaren negentig – toen ik mijn manager Patrick Deconinck ontmoette – begon ik na te denken over grote shows.”

“Hoogtepunt van zijn carrière was niet alleen de overwinning van ‘My name is Michael’, maar ook een optreden in New York in 2002. “Na mijn show liep ik per toeval Michael Jackson zelf tegen het lijf. ‘You must have practiced every single day to be so good’, waren zijn lovende woorden. Ik stond perplex en kreeg geen deftig woord uit m’n mond.” Het overlijden van Jackson, op 25 juni 2009, was voor Christophe dan ook een klap. “We waren bezig met een andere productie, toen ik ’s nachts telefoon kreeg met het harde nieuws. De aardbol stopte toen even met draaien, hé. Iedereen was geschrokken door zijn overleden. Maar hij leeft verder in zijn prachtige muziek.”

Kursaal uitverkocht

Op zaterdag 29 juni bestijgt Christ’OF de planken van het Kursaal. Hij brengt er in een stomende show van twee keer een uur de grootste hits van Michael Jackson. Ook in december 2016 stond hij al voor een uitverkocht Kursaal. “Dat was toen een ongelooflijke ervaring. Jackson heeft geen nieuwe nummers meer die we kunnen brengen, dus sleutelden we aan de show. We brengen al zijn hits – geen B-nummers – in een medley, met zeventienkoppige liveband, achtergrondzangers en dansers. Alles wordt live gebracht”, vertelt Christophe. “Ook de bekende moves, zoals de ‘lean’ van 45 graden, verdwijntruc en ‘head drop’ van Thriller komen aan bod.”

Toegegeven, Christophe lijkt als twee druppels op Michael Jackson himself. “En dat zonder plastische chirurgie, hé. Het duurt ongeveer anderhalf uur vooraleer ik helemaal geschminkt en opgekleed ben als Jackson. Ik kruip letterlijk in de huid van de popster. Het handschoentje aan de rechterhand, het rode vestje van ‘Thriller’, de zonnebril: elk accessoire, elk detail moet kloppen. Alle vijftien kostuums die ik aantrek tijdens de show, zijn dan ook op maat gemaakt.” Detail: Christophe is ook al vijftien jaar lesgever aan dansschool The Move in Aalst.

De optredens van Christ’OF zijn stuk voor stuk uitverkocht. “Het is opvallend hoe mensen na al die jaren in de ban blijven van Michael Jackson. De reacties van het publiek grenzen aan het hysterische”, merkt manager Patrick Deconinck op. “De shows lokken zowel 60-plussers, die Michael Jackson op zijn hoogtepunt hebben gekend, als jonge kinderen die hem aan het werk zien op YouTube. Zelfs na zijn dood is hij een fenomeen.” Ticketprijzen starten aan 39 euro en zijn verkrijgbaar via www.10yearsmichaeljackson.be en www.kursaaloostende.be.