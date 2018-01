Best Advice analyseert uw klantenbestand 02u40 0 Timmy Van Assche Stefan Doutreluingne en Heidi Warnez van Best Advice. Oostende Stefan Doutreluingne (52) en Heidi Warnez (43) hebben elk zo'n twintig jaar ervaring in marketing en communicatie. Nu richten ze samen Best Advice op, waarmee ze optimale communicatie en marketing verzorgen voor bedrijven en kmo's.

Wie zijn je klanten en hoe kan je meer klanten bereiken? Hoe kan je diensten of producten communiceren? Het zijn maar enkele van de vele vraagstukken die Stefan en Heidi oplossen. "Veel ondernemingen beschikken over aardig wat data over hun klanten, maar ze weten niet goed wat ze ermee moeten aanvangen. Daarbij kunnen wij een belangrijke, analyserende rol spelen", vertelt het duo.





Best Advice werkt ook nadrukkelijk met zogenaamde 'big data', informatie die consumenten uitwisselen via onder andere Facebook, Instagram, Pinterest. Net daarom selecteerde het Economisch Huis Best Advice als creatieve starter. De twee ondernemers kozen ook heel bewust voor Oostende.





"Vanuit Oostende kunnen we makkelijk Noord-Frankrijk, Nederland en het hinterland bereiken. De stad biedt ons ook een boeiende socio-culturele omgeving met ruimte voor ambitie en ideeën. We willen op termijn uitbouwen naar een team van zes medewerkers."





Best Advice werkt intussen al voor Kinepolis, Damart, Deleye, Rabbit en lokale overheden. (TVA)