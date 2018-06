Beschonken bromfietser crasht tegen paaltje op Groene 62 23 juni 2018

Langs het fietspad Groene 62 in Gistel is donderdagnacht rond 4 uur een bromfiets met twee personen gecrasht tegen een paaltje. Volgens de politie reden K.J. (24) uit Bredene en C.T. (26) uit Oostende in de richting van Gistel en reden ze ter hoogte van het kruispunt met de Snaaskerkestraat tegen het paaltje, dat in het midden van het fietspad staat. K.J. nam te voet de vlucht. C.T. raakte lichtgewond en werd naar het Serruysziekenhuis in Oostende overgebracht. Hij legde een positieve ademtest af. De bromfiets was niet meer rijvaardig en werd getakeld. (BBO)