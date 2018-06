Beschonken bestuurder staat stil op rijweg 25 juni 2018

02u39 0

In de Dokter Eduard Moreauxlaan in Oostende zag de politie vrijdagnacht rond 3.30 uur een wagen met gedoofde lichten en draaiende motor stilstaan op de rijbaan. De bestuurder was duidelijk onder invloed en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. (SDVO)