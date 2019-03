Beschonken bestuurder rijdt zich vast in tramsporen op ‘Tettenbrug’ Bart Boterman

15 maart 2019

17u08 0 Oostende Een auto reed zich vrijdagmorgen rond 6 uur vast op de tramsporen op de De Smet De Naeyerbrug in Oostende, in de volksmond bekend als de ‘Tettenbrug’. Op de brug zijn geen auto’s toegelaten en de bestuurder had bovendien gedronken. De politie liet zijn wagen takelen.

Door werken aan het bus- en tramnet zijn de betonblokken op de De Smet De Naeyerbrug aan het einde van de parkeerplaatsen tijdelijk weggenomen, opdat bussen erlangs naar de stelplaats zouden kunnen rijden. Er staat aangegeven dat personenwagens niet door mogen, maar deze bestuurder sloeg dat verbod in de wind. Enkele meters verder liep het echter al fout af.

De wielen van de wagen kwamen vast te zitten in een greppel van de tramsporen en de auto kon niet meer weg. De scheepvaartpolitie was in de buurt aan het patrouilleren en merkte het incident snel op. Al snel kwam er een tram aan en was het tramverkeer geblokkeerd. De wagen werd vervolgens op politiebevel getakeld. De bestuurder blies positief tijdens een ademtest en zijn rijbewijs werd voorlopig ingetrokken.