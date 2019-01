Beruchte vrederechter rijdt met half miljoen euro van Zwitserland naar België, “maar van witwassen is geen sprake” Guido De Palmenaer, ook beschuldigd van oplichting, riskeert nu zes maanden cel Jeffrey Dujardin

11 januari 2019

11u21 5 Oostende De Oostendse vrederechter Guido De Palmenaer, die ook beschuldigd wordt van de oplichting van senioren, riskeert in het Gentse hof van beroep een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor witwassen. Hij haalde 500.000 euro cash af in Zwitserland om het met de auto naar België te brengen. Het geld was niet aangegeven. De Palmenaer blijft zijn onschuld uitschreeuwen.

De bal ging aan het rollen toen de advocaat van De Palmenaer een regularisatie aanvroeg voor een rekening in Luxemburg waarop 600.000 euro op stond. Toen bleek dat De Palmenaer ook een Zwitserse rekening had waarop 500.000 euro stond. Op die rekening stond ook geld afkomstig van de Zwitserse rekening van zijn moeder, die zij geopend had na het overlijden van de vader van De Palmenaer. Maar de nalatenschap van zijn vader bedroeg volgens de aangifte slechts een goeie 6.000 euro. De Palmenaer sloot de rekening af, reed naar Zwitserland en bracht de 500.000 euro over naar zijn kluis in België, opnieuw zonder het geld aan te geven.

Agenten ontdekten het bestaan van het geld toen ze in januari 2014 binnenvielen in het appartement van de vrederechter in Oostende én in het vredegerecht zelf. Het geld in de kluis werd bijeengehouden met Zwitserse wikkels. Er ging een alarmbel af, en de speurders en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) beslisten een fiscaal onderzoek te voeren.

Met de auto naar Zwitserland

Procureur-generaal in beroep, Francis Desterbeck, is overtuigd dat De Palmenaer de fiscus wilde omzeilen. De vrederechter haalde het geld immers cash af in Zwitserland en bracht het met de auto over naar België. Daarom eiste de procureur-generaal een gevangenisstraf van zes maanden, al dan niet met uitstel, een geldboete van 50.000 euro en de verbeurdverklaring. “Dit is de meest absurde zaak die we hier al hebben moeten behandelen”, zei de procureur-generaal. “Meneer had gerust die extra gelden kunnen regulariseren, hij zou er geen boterham minder om moeten eten. Maar hij koos dat niet te doen. Hij diende een valse regularisatieaangifte in. Twee rekeningen werden nergens vermeld.”

De Palmenaer bleef in het hof volhouden dat hij onschuldig was, dat het geld een gift was van zijn moeder waar geen interesten op waren. Hij verklaarde ook dat hij nooit de fiscus wilde omzeilen. “Het zijn losse flodders waarmee men hier schiet. Er is geen sprake van fraude”, aldus meester Arnou, die de vrijspraak vroeg. De zaak wordt op 15 februari verder behandeld. Twee ambtenaren zullen dan getuigen. Daarna zal het hof een oordeel vellen.

Ook beschuldigd van oplichting senioren

Er loopt trouwens ook een zaak tegen De Palmenaer rond het oplichten van senioren. De magistraat wordt ervan beschuldigd dat hij senioren jarenlang grote geldbedragen of dure goederen aftroggelde. Het proces rond passieve omkoping, valsheid in geschrifte, diefstal en belangenneming is intussen uitgemond in een procedureslag.