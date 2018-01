Beruchte daklozen krijgen tot 3 jaar cel voor rits diefstallen 30 januari 2018

Twee daklozen uit Oostende zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een hele reeks diefstallen in de badstad. Pascal M. (51) heeft al tientallen veroordelingen op zijn conto en kreeg gisterenmorgen opnieuw 3 jaar cel voor twaalf diefstallen die hij vorig jaar pleegde uit garageboxen in de Euphrosina Beernaertstraat. In enkele maanden tijd stal M. daar tal van spullen die hij vervolgens te koop aanbood op tweedehandswebsites. De vijftiger werd meerdere malen gezien op camerabeelden en had bij z'n arrestatie een loper bij zich waarmee hij de garageboxen binnendrong. Zijn kompaan Andy H. (36) kreeg op zijn beurt 18 maanden cel voor een metaal- en fietsdiefstal. Beide heren worden ook verdacht van een reeks brandstichtingen onder het Mijnplein afgelopen zomer en kort voordien in de oude Vercaemerschool. Pascal M. werd in dat dossier vorige maand vrijgelaten, maar na zijn nieuwe veroordeling beval de rechter gisteren zijn onmiddellijke aanhouding. (SDVO)