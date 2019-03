Bericht op datingsite over aanslag op Oostendse homobars veroorzaakt paniek, gerecht opent onderzoek Bart Boterman

20 maart 2019

10u36 6 Oostende Een bericht op datingapp Grindr zorgt voor onrust op sociale media. Iemand lijkt een aanslag aan te kondigen op homobars in Oostende. Het parket is op de hoogte en is een onderzoek gestart naar de verspreider.

“Vanavond of in het weekend plegen we ook een aanslag op Gay bars in Oostende, om te beginnen in de Valentino en daarna your place daarna de andere cafés en restaurants. Bereid je voor, niemand kan ons tegenhouden, we zijn met 27 man”, luidt het bericht op Grindr, een datingapp populair bij homofiele mannen. Van een juist taalgebruik heeft de auteur geen kaas gegeten, maar dat maakt de post er niet minder onheilspellend op.

Intussen bereikten heel wat ongeruste telefoontjes de politie van Oostende. De kans lijkt klein dat het om een echte beraamde aanslag zou gaan, maar de politie wil geen risico’s nemen. “We zijn een onderzoek gestart”, zegt procureur Frank Demeester van het parket van Brugge.



“Het ziet er niet naar uit dat we ons meteen grote zorgen moeten maken, maar berichten van dergelijk kaliber worden altijd ernstig genomen. We houden onze ogen en oren open en gaan na wie dit heeft verspreid, om die persoon aan de tand te voelen”, aldus Demeester. Als er toch een concrete dreiging is, zal het parket meteen stappen ondernemen.