Belle Epoquefeesten zijn terug in Hippodroomwijk 15 mei 2018

03u16 0

De Belle Epoquefeesten kunnen voor het eerst in vier jaar weer doorgaan in de Hippodroomwijk in Oostende. De straten in de wijk werden de voorbije jaren stelselmatig vernieuwd waardoor het niet mogelijk was om de feesten te organiseren. Er was wel telkens een barbecue voor de buurtbewoners. Nu komt er weer een rommelmarkt, zullen de wijkbewoners zich verkleden volgens de stijl van 100 jaar geleden en wordt de wijk met prachtige belle-époquepanden voor even teruggebracht naar de belle époque op zondag 3 juni. Er komen ook retrofietsen en oldtimers langs. Een antieke carrousel, muziek en een absintbar vullen het geheel aan. "Iedereen in de wijk kijkt er echt wel naar uit.", zegt voorzitter van vzw Hippodroomwijk Régis benoit. Op zondag 3 juni is er aanvullend ook opnieuw Het Boekensalon. De tweedehandsboekenmarkt stalt haar kraampjes opnieuw uit in de Nieuwe Gaanderijen, aan de Drie Gapers en KAAP/Vrijstaat O. Van 11 tot 18 uur vallen er op de zeedijk heel wat interessante koopjes te doen en is er randanimatie. (LBB)