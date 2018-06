Belle Epoque herleeft (even) in de Hippodroomwijk 04 juni 2018

02u43 0 Oostende De Belle Epoquefeesten konden voor het eerst sinds 2014 opnieuw doorgaan in de Hippodroomwijk en het werd meteen een topeditie.

Het mooie weer lokte een massa volk naar de vernieuwde straten waar nog heel wat originele Belle Epoquepanden bewaard gebleven zijn. Te midden van die historische woningen kwamen de inwoners om hun rommel aan te prijzen tijdens de rommelmarkt, maar vooral ook om samen te genieten.





Het Boekensalon

De vzw Hippodroomwijk, die het geheel in goede banen leidt, heeft zelf een collectie mooie kleren uit begin jaren 1900 waardoor je de sfeer van toen eventjes kon opsnuiven samen met enkele oldtimers, een authentieke carrousel, een teusje absint en retrofietsen. Het geheel werd alvast feestelijk geopend met muziek, een rode loper en zelfs schepen van Cultuur Bart Plasschaert doste zich toepasselijk uit volgens de sfeer van toen. Aanvullend was er ook opnieuw Het Boekensalon. De tweedehandsboekenmarkt stalde haar kraampjes uit in de Nieuwe Gaanderijen met heel wat interessante koopjes.





Zowel de organisatie als de inwoners hebben lang uitgekeken naar een nieuwe editie en ze genoten gisteren dan ook extra hard van het mooie weer en de ontspannen sfeer.





(LBB)