Belgian Quo Band kondigt comeback aan 17 november 2018

De Belgian Quo Band kondigt haar comeback aan. De covergroep van Status Quo doet dit met 24 interviews op lokale radio's, waaronder ook bij Radio Kompas uit Diksmuide. De groep van Lieven Vandenbroucke, Geert Callens, Rik Michiels en Wesley Jaques hebben er een sabbatjaar opzitten. "Het zware tourschema in combinatie met een dagjob werd te zwaar en er was ook interne wrevel. Daardoor gingen we ook op zoek naar twee nieuwe leden (Callens en Michiels, red.). Waarom we via lokale radio's onze terugkeer aankondigen? Omdat er de laatste jaren heel veel gewijzigd is in de regelgeving omtrent frequenties en uitzendgebied", zeggen de bandleden. "Veel lokale radio's zijn opgehouden te bestaan of werden gedwongen tot grote investeringen. We willen hen dus steunen, zoals ook zij ons gesteund hebben." De BQB heeft in het buitenland en in onze regio een ruime aanhang. Zo namen ze een videoclip op tijdens de Paulusfeesten in 2017 en traden ze op met sp.a-voorzitter John Crombez op het festival Bootsea, ook in Oostende. "Op zaterdag 9 februari 2019 staan we voor het eerst terug op het podium, tijdens het gratis Patersdreef Festival in de Europahal in Tielt. Mensen mogen zich verwachten aan wat verandering in de setlist, maar we blijven toch ook trouw aan het recept van Status Quo." Alle info: www.belgianquoband.be. (TVA)