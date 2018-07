Bekende Vlamingen komen opnieuw op bij verkiezingen 18 juli 2018

Er nemen ondertussen al 70 bekende Vlamingen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat zijn er meer dan bij de vorige raadsverkiezingen in 2012.





In onze regio zien we met Jean-Marie Dedecker in Middelkerke en Johan Verstreken in Oostende twee bekende Vlamingen die ondertussen al een lange politieke carrière achter de rug hebben. Verstreken zette na een carrière in de media in 2001 zijn eerste stappen in de politiek bij CD&V als schepen van de stad Oostende. In 2004 werd hij verkozen in het Vlaams Parlement. Jean-Marie Dedecker stapte al in 1999 in de politiek.





De bekende cardioloog Pedro Brugada was ook al actief bij Open Vld in Lede, maar komt in oktober voor de eerste keer op in Oostende. Stéphane Buyens van de gekende tweesterrenzaak Le Fox in De Panne maakt dan weer zijn politieke debuut op de liberale open lijst ACT!E. (LBB)