Bekende kruidenierszaak viert 90ste verjaardag: “We nemen veel expertise mee van de vorige generaties” Leen Belpaeme

17 januari 2019

16u16 0 Oostende Primeurs Achiel bestaat dit jaar 90 jaar. De vierde generatie staat ondertussen mee aan het roer en werkt met evenveel passie mee aan de toekomst van de moderne kruidenierszaak. Igor (27) en Boris (29), volgen in de voetsporen van vader Rik, grootvader Achiel en overgrootvader en stichter Maurice Luypaert.

De jongste generatie werkt ondertussen al zo’n 10 jaar mee in de winkel op het Mijnplein. “Ik heb eigenlijk nooit iets anders gedaan, op een stage bij Plopsaland na tijdens mijn studies eventmanagement. Vanaf dat we konden lopen hielpen we al mee in de winkel om rekken te vullen. Op ons 18de zijn we onmiddellijk in de zaak gestapt. De commerce heeft me altijd geïnspireerd en ook het contact met de mensen staat me aan”, vertelt Igor. Hij vertelt vol passie over zijn job. “Het is een heel complexe stiel. Je moet er echt mee bezig zijn om op de hoogte te blijven en dat maakt het boeiend. Het is ook leuk om in de voetsporen van je ouders en grootouders te stappen.” Sinds 1929 is er al een pak veranderd. “Toen mijn overgrootvader de winkel startte waren er alleen maar kleine kruidenierszaken. Hij had misschien een 20-tal artikelen in zijn winkel. Doorheen de jaren is dat aanbod fors uitgebreid. Mijn grootvader verkocht nog één soort tomaat. Nu hebben we zo’n 40 soorten tomaten om uit te kiezen. In totaal hebben we zo’n 200 soorten groenten en fruit. Er werd vroeger enkel verkocht per seizoen. In maart en april had je asperges en je vond nooit aardbeien in de winter. Nu kan je rond oudejaarsavond zelfs Belgische aardbeien verkrijgen.”

Elke generatie kende zo zijn eigen uitdagingen. “De opkomst van plastic heeft veel veranderd. Vroeger werd alles in glazen flessen verkocht. Daarnaast had je de opkomst van de ketens. Nu is de digitale revolutie er met de opkomst van sociale media. Mijn broer en ik zijn daar mee bezig, terwijl mijn vader daar nooit aan zou gedacht hebben.” De familie werkt dan ook samen aan het verzekeren van de toekomst. “Naast mijn broer en ik, werken ook mijn ouders en mijn vriendin in de zaak. We nemen alle beslissingen samen. Soms moeten we daar eens over discussiëren, maar iedereen moet uiteindelijk akkoord gaan. Gelukkig nemen we veel expertise mee van de vorige generaties. Mijn pé leerde ons al van kleinsaf belangrijke zaken. Jonge wortels zijn bijvoorbeeld goed als ze stompe topjes hebben en een goede prei kan je herkennen door het groen te plooien.”

Niet enkel de kennis maar ook de passie werd duidelijk doorgegeven. “Als we een mooie partij groenten of fruit kunnen aanbieden ben ik echt blij. We zijn elke dag bezig met die kwaliteit. Alle producten worden door ons uitgekozen en geproefd. Dat is niet altijd een gemakkelijke opdracht. Het is elke dag opnieuw een examen. Ik ben dan ook fier als mensen achteraf komen zeggen dat het lekkere producten waren. Het doet me oprecht plezier om te weten dat de mensen tevreden zijn. We zijn ons cliënteel dan ook dankbaar dat ze al die jaren trouw blijven komen. De helft van de mensen heeft mij nog weten geboren worden. We zijn vijf jaar geleden daarom ook begonnen met het leveren aan huis. Veel trouwe klanten worden een dagje ouder en minder mobiel. Bij hen leveren we twee middagen in de week aan huis.”

Toch spreekt de kruidenierszaak ook een jonger publiek aan. “We zien momenteel dat de korte keten weer hip is. Mensen willen weten waar hun eten vandaan komt. Dat is hier het geval. Ons vlees komt bijvoorbeeld rechtstreeks van boer Olivier. Opvallend is dat ook de kinderen van onze vaste klanten terugkomen”, vertelt Igor.

Om de 90-jarige verjaardag te vieren hebben de broers een eigen biertje laten brouwen. De Tripel Achiel wordt op 1 februari gelanceerd bij Primeurs Achiel. “Het was Boris die met het idee kwam. In onze puberteit dronken we graag tripels en van daaruit is een interesse ontstaan. Onze vraag was, hoe zo’n biertje zou proeven als je enkel de beste kwaliteit van ingrediënten zou gebruiken? We hebben uiteindelijk twee jaar gedaan tussen het ontstaan van het idee en de afwerking. Het was een boeiende ervaring.”

En de vijfde generatie, die is al geboren. “Mijn broer heeft een zoontje van vier jaar oud. We zien wel wat hij zal doen. Hij helpt alleszins al heel graag mee in de winkel”, lacht Igor.