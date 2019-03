Bekend restaurant Marina opent op 18 maart hun nieuwe zaak op de Oosteroever Leen Belpaeme

13 maart 2019

17u19 0 Oostende Ristorante Marina opent op 18 maart hun nieuwe zaak op de Hendrik Baelskaai op de Oosteroever. De zaak waar de voorbije decennia heel wat mensen over de vloer zijn geweest, waaronder heel wat bekende mensen, is ondertussen gesloten.

Vida Acquaro richtte de zaak naar haar eigen karakter. Ze volgde enkele jaren geleden haar vader Domenico op. “Veel mensen waren bang dat het te strak zou worden, maar ik wou een moderne zaak die toch gezellig is ingericht. Onze klanten moeten zich hier thuis voelen”, licht Vida toe. Het restaurant ademt Italië uit. “Het Italiaans avontuur start al bij de voordeur, waar een wijnkamer de gasten laat kennismaken met de beste Italiaanse wijnen. We hebben gekozen voor marmeren elementen, een open keuken en er zijn bereidingen mogelijk in de zaal, zoals de zeebrasem in zoutkorst of een live geklopte sabayon om de beleving compleet te maken.” Er is in de nieuwe zaak plaats voor 55 mensen, maar daarnaast is er ook een aparte zaal waar nog eens 30 plaatsen kunnen bijkomen voor groepen. De Marina zal daarom ook twee extra mensen in dienst nemen. Maandag 18 maart gaan de deuren officieel open. De bewoners in de buurt werden al eens uitgenodigd om kennis te maken. Vrijdag en zaterdag zal de Marina al eens proefdraaien met familie en vrienden om dan na een rustdag het nieuwe hoofdstuk in de zaak te openen.

De Marina is na Storm het tweede restaurant dat zich vestigt in het nieuwe stadsdeel op de Oosteroever. “Het aantal parkeerplaatsen en het buitenterras met zicht op de havendokken zijn zeker een grote troef voor ons. Ik geloof echt in de ontwikkeling van dit stadsdeel.”