Bejaarden naar ziekenhuis door CO-intoxicatie 20 november 2018

In de Westdiepstraat in de Vuurtorenwijk in Oostende zijn zondagavond twee bejaarden preventief naar het ziekenhuis overgebracht na een geval van lichte CO-vergiftiging. De slachtoffers verwittigden de hulpdiensten toen ze duizelig werden en hoofdpijn kregen. De brandweer sloot de gastoevoer af nadat er te hoge concentraties CO werden gemeten. De oorzaak was een defect apparaat op gas. Het bejaard echtpaar moest gezien hun leeftijd op controle naar het ziekenhuis maar ze waren wel bij bewustzijn. In het ziekenhuis werden de nodige bloedstalen genomen en beademingen uitgevoerd. (BBO)