Bejaarde vrouw (88) die voor 112.000 euro werd opgelicht door advocate, is overleden 14 juni 2018

02u41 0

De bejaarde en demente vrouw van 88 uit Bredene die door een stagiair-advocate werd opgelicht voor 112.000 euro, is begin deze maand overleden. De vrouw was al geruime tijd dement en niet in staat om voor haar eigen financiën te zorgen. De stagiair-advocate, A.C. uit Oostende, werd als voorlopig bewindvoerster aangesteld. Na de verkoop van het huis van de oudere vrouw, die richting het rusthuis ging, bleef er 112.500 euro over van het totale bedrag. A.C. besloot het geld door te sluizen naar het twee persoonlijke spaarrekeningen. Ze betaalde ermee een nieuwe keuken, kleding en de huur van de studentenkoten van haar kinderen. Meer dan 65.000 euro was al verdwenen toen de feiten aan het licht kwamen. Het geld is nu zo goed als volledig terugbetaald aan de familie. De bejaarde vrouw kwam echter te overlijden op 1 juni, hierdoor is de bewindvoering voorlopig stilgezet. De ex-advocate krijgt op 19 september haar straf te horen, enkel de beslissing rond de schadevergoeding zal voorlopig uitgesteld worden. A.C. vroeg de opschorting van straf, het openbaar ministerie vroeg 1 jaar cel.





(DJG)