Bejaarde (71) maakt architect zwart: 3 maanden cel 13 juni 2018

03u02 0

Een 71-jarige man uit Oostende werd veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel en 1.600 euro boete, 400 euro effectief, omdat hij een gerespecteerde en gerenommeerde stadsarchitect lange tijd belaagde en belasterde. De zaak gaat een aantal jaren terug toen de architect tussenbeide kwam om advies te geven om een pand van Marc V. te renoveren. Die ging echter niet akkoord met diens advies en weigerde nadien om de factuur te betalen. De zaak sleepte aan en pas na tussenkomst van de burgerlijke rechter betaalde de bejaarde man de factuur dan toch. Maar uit wrok startte hij daarna een intensieve lastercampagne tegen de architect, die hij op alle mogelijke manieren zwartmaakte. Zo schreef hij brieven naar de stad Oostende, de gemeente Bredene, het parket, de kerkfabriek en zelfs de Orde van Architecten. Hij beweerde daarin dat de man niet eens een diploma heeft als architect en een valse naam gebruikt. Volgens de bejaarde man gaf de architect zich ook uit als burgerlijk ingenieur voor iemand met dezelfde naam. Maar in werkelijkheid heeft de bejaarde man gewoon niet door dat hij zich vergist, wat de rechter hem ook nog eens probeerde uit te leggen. Maar zelfs bij het voorlezen van het vonnis ging Marc V. verder. "Hij had gezegd vandaag zijn diploma te tonen! Wel, waar is hij?" V. moet de architect een schadevergoeding van 600 euro betalen. (JHM)