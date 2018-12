Begrotingszitting in Oostende nog nooit zo snel afgerond Leen Belpaeme

15 december 2018

De gemeenteraad in Oostende boog zich zaterdagmorgen over het budget voor 2019. Normaal gezien duurt zo’n zitting ettelijke uren. Door de nakende wissel van de macht is de zitting nog nooit zo vlot verlopen. Normaal gezien zorgen vooral de tussenkomsten van de oppositie over het beleid ervoor dat de zitting lang duurt. Groen en N-VA vroegen op enkele punten wel de stemming en onthielden zich dan. Daarnaast zorgde vooral een technisch probleem ervoor dat de zitting nog meer dan een halfuur duurde en daar kon Jean Vandecasteele op zijn laatste gemeenteraad hartelijk om lachen. Björn Anseeuw plaatste al een extra punt op de agenda om de nieuwe statuten van de Oostendse Haven goed te keuren, waardoor de haven van Oostende vanaf 1 februari 2019 wordt omgevormd tot een n.v. van publiek recht. “Deze omvorming is nodig om onze haven voor te bereiden op een mooie maar ook uitdagende toekomst. De haven heeft nood aan meer expertise en dus meer ondernemers in de raad van bestuur, extra investeringen en nieuwe samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. We moeten met onze haven ook sneller kunnen inspelen op nieuwe evoluties in een zeer concurrentiële markt om zo voor nieuwe Oostendse jobs te zorgen.” zegt Björn Anseeuw. Het voorstel werd goedgekeurd door de meerderheid.