Bedrijven stellen zich voor op Open Plassendaledag 19 maart 2018

51 bedrijven uit de regio hebben zaterdag hun deuren opengezet tijdens de Open Plassendaledag. Voor het publiek de uitgelezen kans om eens achter de schermen te kijken, voor de bedrijven vaak de ideale gelegenheid om hun werk te tonen, maar ook om potentiële werknemers aan te trekken.





Decat heeft vijftien openstaande vacatures. "We merken dat de meeste bezoekers sollicitanten zijn of leerlingen van een technische richting die een stageplaats zoeken. We hebben in de eerste twee uur al twintig sollicitanten gezien, dat is dus goed meegevallen", vertelt Liesbeth Depuydt van Decat.





"We zoeken allerlei technische mensen, zoals loodgieters, projectleider elektriciteit of koeltechnieker, maar die zijn moeilijk te vinden. We leiden onze mensen dan ook voor een stuk zelf op. Sinds vijf jaar zetten we nog meer in op multitechnieken en doen we heel wat bouwprojecten. We maken van de Open Plassendaledag gebruik om een jobdag te organiseren. We tonen daarbij vooral dat we met moderne wagens en materiaal werken. Dat spreekt jongeren blijkbaar wel aan."





Bij andere bedrijven dagen ook veel geïnteresseerde bezoeker op. Bij Fire Technics, producent van brandweerwagens, valt het aantal jeugdige bezoekers bijvoorbeeld op. Ook Lies Houwen uit Bredene en haar zoon Wout komen eens een kijkje nemen. "Ik sta in het secundair onderwijs in de eerste graad. We gaan op zoek naar het talent van de leerlingen en tonen aan in welke richting ze kunnen uitgaan. Het is dan ook interessant om te weten welke bedrijven er allemaal zijn in de regio." (LBB)