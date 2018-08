Beaufort zoekt beeldenfluisteraars voor slotweekend 11 augustus 2018

Tijdens het slotweekend van kunstfestival Beaufort wil de organisatie alle bezoekers extra in de watten leggen. Daarom zijn de organisatoren op zoek naar vrijwilligers die bezoekers gastvrij willen onthalen en een woordje extra uitleg willen geven over de vele Beaufort-kunstwerken langs het parcours. Wil je op 30 september van 11 tot 17 uur bij een kunstwerk van -Beaufort mensen helpen door wat meer uitleg te geven over dat werk? Vul je gegevens dan in op www.beaufort2018.be/beeldenfluisteraar. Vrijwilligers die meedoen krijgen een vrijwilligersvergoeding en een goodiebag van Beaufort. (MMB)