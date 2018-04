BC Oostende pakt dubbele zege tegen Luik JOHN LONCKE

23 april 2018

04u41 0 Oostende Leider Oostende liet in zijn tweede back-to-back weekend deze keer geen steek vallen. Luik werd achtereenvolgens met 72-83 en 87-72 verslagen. Coach Gjergja moest het zonder zijn torens Jekiri en Myers stellen. Luik kon slechts acht fitte spelers op het wedstrijdblad.

Doordat Luik niet in hun eigen zaal terecht kon, werd er naar het terrein van voormalig eerste klasser Pepinster uitgeweken. Oostende kende met zijn scorers Salumu en Kuridza een goede start maar kon tot voor het halfuur de Luikenaars niet echt van zich afschudden. Bij 51-60 leek de beslissing gevallen, maar het waren uiteindelijk de vrijworpen van Dusan Djordjevic dat de 72-83-uitzege veilig stelde.





Twee dagen later kende de wedstrijd een gelijk aardig verloop. Na een slordig begin bleven de twee ploegen drie quarters lang gelijke tred houden. Drie dolle minuten zorgden voor de beslissende 13-0-tussenspurt. Oostende sloot zijn verdediging en beperkte de nochtans sterk offensief ingestelde Luikenaars tot een afwerkingspercentage van 43 procent.





"Door de vele blessures wordt er automatisch atypisch gespeeld. We misten onze centers vooral in verdediging. Als de steunpilaren wegvallen moet er anders gelopen worden. Gelukkig stond Kuridza twee keer sterk te spelen. Kersvers Papa Fieler bekroonde zich met 19 punten aan zowat 100 procent tot matchwinner. Toch kan ik niet blind zijn voor de mindere start die we gisteren kenden. De eerste drie minuten werden de afspraken correct uitgevoerd. Daarna was het ineens allemaal weg. Gelukkig toonde een sterk verdedigende Schwartz zijn ploegmaats de juiste weg. Met zo'n mentaliteit kom je gewoonweg niet op het parket. Die laksheid moet er echt uit. Elke ploeg die hier speelt kan enkel winnen. Ze spelen wel relaxed en gedurfd. Het laatste quarter konden we terug de juiste agressiviteit in ons spel steken wat je dan ook meteen op het scorebord opmerkt. We moeten er meteen staan in plaats van onze tegenstander eerste de nodige hoop te geven", aldus coach Gjergja.





Jekiri was nog steeds niet hersteld va zijn hieloperatie. Myers was ziek en kreeg vorige weekend tegen Charleroi een knie in de heup.





