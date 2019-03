Batterij Aachen weer open na drie jaar restauratie: betonnen kanon en kunsthuis krijgen veel bekijks Leen Belpaeme

16 maart 2019

17u01 3 Oostende De vernieuwde batterij Aachen in Raversyde is dit weekend na drie jaar restauratie weer open. De interesse is groot. Bezoekers wandelen langs de bunkers gewapend met een tablet met daarop tekst, animaties, foto’s en 3D-reconstructies. Langs het parcours staan betonnen maquettes. Blikvanger is een betonnen replica van een WOI-kanon op ware grootte. Maar ook het Groen Geruite Huis van kunstenares Lily van der Stokker oogst veel bekijks. En dan zijn er nog de expo’s in de WOII-bunkers.

Batterij Aachen is een restant van een Duitse kustbatterij langs de Noordzee en bestaat onder andere uit vier geschutstellingen, observatiebunkers, munitiebunkers en een bomvrije schuilplaats. De batterij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opnieuw gebruikt, toen werden er nieuwe loopgangen en constructies bijgebouwd. De volledige batterij werd gerestaureerd, maar ook de museumruimtes werden grondig aangepast en gemoderniseerd.

“Het was een uitdaging om de bunkers te herstellen, de geschiedenis te respecteren en tegelijkertijd de site toegankelijk te maken voor het publiek. We moesten ook rekening houden met het natuurgebied. In de WOI-bunkers kunnen bezoekers nu aan den lijve ondervinden hoe het voelt om het einde van een beschieting af te wachten. Ze komen er ook te weten hoe de communicatie verliep”, licht Elisabeth Lehouck van aNNo Architecten toe.

Een van de blikvangers is een betonnen replica van een kanon uit WOI op ware grootte. “Er werd nooit eerder een kanon in beton gemaakt. Maar de replica in beton is ook een technologisch hoogstandje. Er was heel wat nodig om tot het eindresultaat te komen: wetenschappelijk onderzoek, speciaal ontwikkelde modellen in 3D en onderwaterscans van de Maritieme Dienst Kust”, licht conservator Mathieu De Meyer toe. Langs het parcours staan ook verschillende betonnen maquettes die de site niet alleen overzichtelijk maken voor bezoekers, maar ook een pluspunt zijn voor blinden en slechtzienden.

Doorheen de duinen werd ook een volledig nieuw pad aangelegd. Het parcours is toegankelijk voor kinderwagens en mindervalide personen en biedt een volledig beeld van zowel de voor- als achterzijde van de geschutsbatterij. Bezoekers krijgen bij de start een tablet mee met tekst, animaties, tal van historische foto’s en 3D-reconstructies. Als eerste stop kom je bij het ‘Groen Geruite Huis’ van kunstenares Lily Van der Stokker, die zich liet inspireren door het artistieke verleden van prins Karel en de camouflagetechnieken op schepen. In het huis vind je een expo over de oorlog op zee.

Bunkers als exporuimtes

Er is in totaal zes jaar gewerkt aan een volledig nieuwe inrichting van het museumaspect: aan de hand van beeld, animaties en een 3D-reconstructie komen bezoekers meer te weten over de oorlog op zee, het leven in de kustbatterij en de kustverdediging. Dit alles vanuit het standpunt van de Duitse soldaten, wat opmerkelijk is. Twee WOII-bunkers worden ingezet als tentoonstellingsruimten.

De totale kostprijs voor de restauratie bedroeg 3,5 miljoen euro en werd betaald door de provincie. Toerisme Vlaanderen kende een subsidie van 200.000 euro toe. Voor de architecturale plannen was er een Europese subsidie van 30.000 euro.