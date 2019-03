Batterij Aachen heropent in Raversyde met volledig nieuwe museale inrichting Leen Belpaeme

08 maart 2019

15u28 0 Oostende Op zaterdag 16 en zondag 17 maart zijn er tal van activiteiten voor het ruime publiek naar aanleiding van de heropening van het vernieuwde WOI-bunkercomplex Batterij Aachen in provinciedomein Raversyde in Oostende.

De batterij bestaat onder andere uit 4 geschutstellingen, observatiebunkers, munitiebunkers en een bomvrije schuilplaats. Het geheel werd grondig gerestaureerd en kreeg een volledig nieuwe museale inrichting. Er werd ook een nieuw rolstoeltoegankelijk pad aangelegd met de steun van Toerisme Vlaanderen. Het provinciedomein is het hele weekend gratis te bezoeken. Er zijn heel wat activiteiten. Zo kunnen bezoekers aan de hand van beeld, animaties en een 3D-reconstructie meer te weten komen over de site. Tussen 10.30 en 18 uur zullen gidsen op verschillende plaatsen in het domein uitleg geven over de kustverdediging, het leven op de kustbatterij en de oorlog op zee. In ANNO 1465, het middeleeuwse vissersdorp in provinciedomein Raversyde, zullen acteurs de middeleeuwse huisjes opnieuw ‘bewonen’. Het is een bijzondere en leuke manier om het museum en de boeiende geschiedenis van het verdwenen dorp te leren kennen.