Basisschool Vogelzang investeert in nieuw sanitair voor kleutertjes Timmy Van Assche

26 februari 2019

17u51 0 Oostende Basisschool Vogelzang, in de Haverstraat, soigneert haar kleuters met nieuw en comfortabel sanitair.

De school telt 116 kleutertje. “Ons sanitair was dringend aan een renovatiebeurt toe en we hebben aandacht voor het comfort van de kinderen", vertelt directeur Sofie Kerckhove. “In amper veertien dagen tijd hebben we de sanitaire ruimte vollédig vernieuwd. Leidingen, wanden tegels, vier wastafels, acht toiletten en een douche - voor de peutertjes die een ‘accidentje’ tegenkomen - ogen nu tiptop in orde. We zijn onze werkman Alexander ook enorm dankbaar, want in zijn vrije tijd heeft hij enkele werken op zich genomen om de kosten te drukken. De werken werden namelijk met eigen middelen gefinancierd.” De renovatie kostte 17.000 euro. In de basisschool van Vogelzang zitten nog eens 232 kinderen. “Ook voor hen plannen we een aanpak van de sanitaire ruimte”, besluit Kerckhove.