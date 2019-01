Baseballclub Piranhas houdt opendeurdag, op nieuw clubhuis moeten ze nog jaartje wachten Timmy Van Assche

11 januari 2019

11u54 0 Oostende Komende zondag organiseert baseballclub Piranhas een ‘try-out’ en een nieuwjaarsreceptie in zaal De Spui. Intussen verlangt de bloeiende vereniging naar het nieuwe clubhuis op sportpark De Schorre, waar ook andere sportkringen onderdak krijgen.

De vraag naar een clubhuis klinkt al sinds 2016. De Piranhas spelen namelijk op de velden op het uiterste einde van sportpark De Schorre, langs de Klemskerkestraat. De dichtste kleedkamers liggen op zo'n 500 meter bij hondenclub Happy Dog. Voor zowel de thuisploeg als bezoekers is dat niet altijd praktisch. In oktober vorig jaar liet toenmalig sportschepen Arne Deblauwe (sp.a) weten dat het stadsbestuur een architect had aangesteld voor de bouw van kleedkamers en een opbergruimte. Niet alleen de baseballclub, ook American footballteam Ostend Pirates, de gebruikers van de blokartpiste en de cricketspelers zouden er onderdak krijgen.

Nog jaartje wachten

“Sinds de beslissing is meegedeeld, is het wel stil gebleven. We wachten op een seintje van het architectenbureau voor verder overleg”, vertelt Piranhas-voorzitter Dirk Gunst. “Hoe dan ook zijn we erg tevreden dat er een clubhuis komt. We konden eerder ook al rekenen op de stad, ze leverden bijvoorbeeld tenten voor grote tornooien. Maar dat was allemaal niet zo praktisch.” Schepen Bart Plasschaert (CD&V) neemt het dossier over. “De budgetten zijn alvast voorzien en het gebouw komt er. We zitten nu in een ontwerpfase, waarbij er nog bodemonderzoek moet gebeuren om onder meer de stabiliteit te berekenen.” Het zal wellicht nog een jaar duren vooraleer het gebouw er daadwerkelijk staat.

Try-out

Piranhas is een van de bloeiende sportclubs die Oostende rijk is. De club telt honderd leden verspreid over zes teams, waarvan vier voor jeugdspelers. Zondag van 10.30 tot 12.30 is er een opendeurdag met try-outs in zaal De Spui in de Moureauxlaan. “Nieuwe en eigen spelers kunnen er hun kunnen tonen tijdens verschillende oefeningen. Spelers van de Piranhas mogen een vriend of vriendin meebrengen”, aldus Gunst. De try-out is gratis. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kan je je inschrijven voor het nieuwe werkjaar 2019. “In tegenstelling tot het voetbalseizoen, beginnen wij pas in januari. Zo pikken we de mooiste maanden van het jaar mee in volle competitie”, besluit Dirk Gunst, die zondag ook zijn sportief meerjarenplan zal toelichten.