Bart Tommelein legt eed af als burgemeester bij gouverneur Timmy Van Assche

31 december 2018

10u53 4 Oostende Bart Tommelein (Open Vld) heeft bij provinciegouverneur Carl Decaluwé officieel de eed afgelegd als burgemeester.

De eedaflegging bij de gouverneur is een formele aangelegenheid die de officiële aanstelling van de burgemeester bekrachtigt. “Het is gebeurd! Wat een voorrecht en eer om burgervader te mogen zijn van mijn stad. Dankjewel Oostendenaars”, aldus Tommelein kort na de eedaflegging. Hij staat aan het hoofd van de nieuwe coalitie van Open Vld met N-VA, CD&V en Groen. “Dat mijn eedaflegging pas op de laatste dag van het jaar gebeurde, is niet uitzonderlijk. Het moest evenwel gebeuren vóór middernacht. Zo moeten ook Jean-Marie Dedecker (Middelkerke) en Vincent Van Quickenborne (Kortrijk) vandaag bij de gouverneur komen. Dat betekent ook dat ik mijn ontslag als minister heb ingediend. Vanaf middernacht, op 1 januari, ben ik dus burgemeester. Vandaag volg ik al een vergadering mee inzake de noodplanning, mocht het stedelijk rampenplan van kracht gaan.” Op woensdag 2 januari om 19 uur is er de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op het stadhuis.