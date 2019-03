Bart Tommelein is voorzitter van Toerisme Oostende: “We moeten leiderspositie verstevigen en internationale toeristen aantrekken” Leen Belpaeme

15 maart 2019

Oostende Burgemeester Bart Tommelein wordt als politiek verantwoordelijke voor Toerisme opnieuw zelf voorzitter van vzw Toerisme Oostende. Hij volgt ondernemer Bart Boelens op, die ondervoorzitter wordt. Toerisme Oostende is een belangrijke motor voor de stad.

Jaarlijks zijn er meer dan 1,2 miljoen overnachtingen in commerciële logies in Oostende. Dat is een stijging van 49,25 procent in de laatste zes jaar. Jaarlijks komen er ook meer dan 3,4 miljoen dagtoeristen, een stijging van 5,85 procent in de laatste zes jaar. Toerisme is daarmee de belangrijkste economische motor voor de stad. Met 3.631 directe en 1.816 indirecte jobs zorgt de sector ook voor een grote tewerkstelling. “Heel wat steden maken de laatste jaren een toeristische inhaalbeweging. Aangezien de concurrentie stijgt, moeten we inzetten op kwaliteit en ons zoveel mogelijk trachten te onderscheiden. Op die manier verstevigen we onze leidende positie aan de kust, maar kunnen we ook internationale toeristen werven”, zegt Bart Tommelein.

Toerisme Oostende vzw ontstond in 1995 en staat sindsdien in voor de promotie van Oostende als vakantiebestemming evenals de organisatie van evenementen. In de Raad van Bestuur van Toerisme Oostende vzw zijn zowel de overheid als de private sectoren die een link hebben met toerisme vertegenwoordigd.