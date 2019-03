Barbara Gandolfi terug in beroep na onwettige straf Jeffrey Dujardin

05 maart 2019

21u32 0 Oostende De West-Vlaamse Barbara Gandolfi moest terug richting het Gentse hof van beroep komen nadat ze veroordeeld werd voor faillissementsmisdrijven in het hof in Brussel. Ze kreeg een onwettige straf, waardoor het Hof van Cassatie het arrest verbrak en het daardoor richting het Gentse hof van beroep kwam.

Gandolfi had samen met haar kompaan Vanderwilt een energiedrankbedrijf overgenomen dat iets later failliet ging. Daarvan zouden ze geen aangifte gedaan hebben en geen boekhouding neergelegd hebben. Ze kreeg in het hof van beroep in Brussel hiervoor zes maanden cel met vijf jaar uitstel voor de faillissementsmisdrijven, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. De straf bleek echter onwettig te zijn, wettelijk gezien kan het uitstel maar met een termijn van drie jaar gegeven worden. Waardoor het Hof van Cassatie het arrest verbrak en de zaak richting het Gentse hof van beroep kwam. In beroep vroeg haar advocaat voor de eenvoudige schuldigverklaring, omdat de feiten van 2008 zijn. Barbara Gandolfi was zelf niet aanwezig. De procureur-generaal vroeg om simpelweg de termijn aan te passen, zes maanden cel met drie jaar uitstel. Het hof zal zich hierover uitspreken op 2 april.