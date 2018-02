Bal Rat Mort duikt in sfeer van Grease 01 februari 2018

02u37 0 Oostende Het eerste weekend van maart is het traditioneel tijd voor carnaval in Oostende met in het Kursaal de al even traditionele Bal Rat Mort dat al zijn 120ste editie toe is. Het thema dit jaar is 'Grease, an evening of 50's & 60's fun.' Er is live muziek, optredens, een American Diner en fotodecors om de avond compleet te maken op 3 maart.

Wie naar Bal Rat Mort gaat, doet dat best in aangepaste kledij en dit jaar kunnen de heren inspiratie zoeken bij Elvis Presley met glimmende pakken of met een lederen jasje, vetkuif en bakkebaarden inbegrepen. De dames kunnen gaan voor kleurrijke jurkjes en hoge hakken, rode lippenstift, een haarband en krullen. Wie zelf geen inspiratie heeft, kan terecht in de Beauty Boudoir voor een coupe of make-up in het thema. "Ik was zelf een jongeman in die tijd en fan van James Dean. Met een jeans, witte t-shirt en een lederen jas ben je dus al volledig in thema", vertelt voorzitter van Cercle Cecilia Maurice Quaghebeur.





Reis naar Barcelona

Sfeer zal er ondermeer zijn van de Elevation Danceacademy die het Bal op gang trekt met een dans in thema. Denk maar aan de twist, jive, swing of boogiewoogie. DJ Chris Barrow zorgt voor de levende jukebox. De Dixieland streetband brengt live muziek in de inkomhal en de Bonanzas brengen sixties muziek in de feestruimte. Er is ook opnieuw een kostuumwedstrijd. De hoofdprijs is een reis naar Barcelona. (LBB)