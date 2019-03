Baksteen door autoruit gegooid JHM

31 maart 2019

In de Leffingestraat in Oostende werd afgelopen weekend een auto beschadigd door vandalen. Een vrouw merkte ‘s ochtends op dat haar achterruit werd stukgegooid met een baksteen. Wie de feiten pleegde, is niet duidelijk. De politie stelde een pv op.