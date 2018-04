Bakkerij Wallecan viert 30ste verjaardag 20 april 2018

Bakkerij Wallecan, in de Antwerpenstraat bij de Sint-Jozefskerk, viert haar dertigste verjaardag. Antoon Wallecan (51) baat de zaak al sinds 1988 uit. "Ik was amper 7 jaar toen ik voor het eerst in de keuken begon te helpen. Een jaar later kon ik al zelf soep maken. Ik studeerde Latijn, maar mijn ouders konden niet geloven dat ik echt bakker wou worden." De sterkte van de zaak? "Mijn aanbod boterkoeken en ambachtelijke vloerpistolets met boerenboter. Ik gebruik steeds klassieke landbouwproducten, van margarine moet ik niet weten", lacht Antoon, die ook hulp krijgt van zijn vrouw: kunstenares Anastasia Goncharova.





(TVA)