Baelskaai tegen zomer afgewerkt VERNIEUWDE OOSTEROEVER KRIJGT STEEDS MEER VORM LEEN BELPAEME

27 januari 2018

03u30 0 Oostende Het eerste stuk van de Hendrik Baelskaai is vernieuwd en tegen de zomer moet ook de rest van de kaai klaar zijn. Eind dit jaar starten de werken in de Victorialaan met onder meer een zogenaamde City River, een Europees project voor waterbuffering in het gebied.

Zo krijgt de nieuwe Oosteroever steeds meer vorm.

Er wordt al een decennium gediscussieerd over de toekomst van de Oosteroever, maar nu krijgt die ook steeds meer vorm. Na de eerste bouwprojecten is nu ook het eerste stuk openbaar domein klaar. En of je nu voor- of tegenstander bent van de ontwikkeling op de Oosteroever, je kan er niet omheen dat de Hendrik Baelskaai een volledig nieuwe aanblik heeft gekregen met een brede wandelboulevard, véél parkeerplaatsen en plaats voor groen. In een laatste fase zal ook de kade zelf heraangelegd worden maar er blijft voldoende ruimte voor de vissersboten.





Start tweede fase

"Een nieuwe wijk is geboren", zei burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) bij de officiële voorstelling voor de eerste bewoners. "We openen niet enkel de eerste fase van de vernieuwde straat, we luiden ook de tweede fase in. De rest van de weg moet immers tegen de paasvakantie klaar zijn en tegen de zomer is er een volledig vernieuwde Hendrik Baelskaai." De werken zijn gerealiseerd in samenwerking met Farys en de bouwondernemers. "We hebben in de plannen rekening gehouden met moderne verzuchtingen, maar er is ook aandacht voor natuur. Zo komt er twee hectare extra duinen. De bouwvergunning daarvoor is al ingediend", vertelt schepen Jean Vandecasteele (sp.a).





Stadsrivier

Ook het eerste stuk van de Fortstraat is al vernieuwd en er zijn ook werken bezig in het eerste stuk van de Liefkemoresstraat. De heraanleg van de Victorialaan start eind dit jaar en kadert binnen het Europees project SCAPE. Daarmee willen de betrokken overheden zich voorbereiden op de klimaatverandering. Met een 'City River' willen de partners op andere manier omgaan met water. Via een waterbufferingsysteem blijft het water ter plaatse en wordt het op een nuttige manier gebruikt. In het straatbeeld zal het systeem zichtbaar zijn in een stadsrivier. Die wordt aangekleed met groen dat is aangepast aan de omgeving.





Mijn hart ligt hier

In de eerste bouwprojecten wonen al heel wat bewoners. Ook Roger De Raedt en Liliane Dirickx nemen binnen enkele maanden hun intrek in één van de nieuwe gebouwen. "Ik vind de straten heel mooi, met prachtige materialen", vertelt Liliane. Het koppel woonde voordien in De Panne.





"Ik ben oorspronkelijk van Oostende en mijn hart ligt hier. Je kan genieten van de rust van het strand, maar zit met de overzetboot of met de tram ook onmiddellijk in het centrum van de stad."