Babypoppen roepen herinneringen op bij mensen met dementie 26 juli 2018

02u34 0 Oostende Sinds kort kunnen de bewoners van de woonzorgcentra van het Sociaal Huis Oostende, A. Lacourt en De Boarebreker kennismaken met 'reborn baby's'.

Dit zijn handgemaakte, levensechte poppen. De baby's kregen de namen Victor en Marie en worden gebruikt voor bewoners met dementie. "Vanya Vandevijvere en Tahnee Verkempinck, onze referentiepersonen dementie, zoeken voortdurend naar innovatieve manieren en prikkels om het welbevinden van onze bewoners te verhogen", licht voorzitter Vanessa Vens toe. "We hebben het voorbije maanden al geprobeerd en de resultaten zijn verrassend. De poppen roepen gevoelens en herinneringen op bij mensen die vaak volledig afgevlakt zijn door dementie. Ze denken terug aan hun eigen kindertijd of hun kinderen toen die klein waren. De poppen verminderen onrust en stimuleren communicatie op een leuke manier."





Niemand wordt verplicht om met de pop om te gaan. "Victor woont in A. Lacourt en Marie in wzc Boarebreker. Iedereen wordt betrokken, zo werd een poll georganiseerd om de namen te kiezen." Er wordt verder nog gewerkt aan belevingshoek die voldoende prikkels geeft aan de bewoners. (LBB)