Baasjes op reis, dierenasiel tjokvol WACHTLIJST VOOR MENSEN DIE HONDEN WILLEN AFSTAAN BART BOTERMAN

05 juli 2018

02u40 0 Oostende De zomervakantie is begonnen en dat merken ze in de dierenasielen. In het Blauwe Kruis van de Kust is er zelfs een wachtlijst voor eigenaars die hun hond willen afstaan. "Veel baasjes vertrekken op reis en laten hun hond hier achter. Sommige geven dat openlijk toe", vertelt Fabrice Goffin.

De hokken zitten tjokvol in het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende. "In een week tijd gaven al vijf eigenaars hun hond op voor adoptie en zijn er al zeven vondelingen binnengebracht. Sinds begin 2018 maakt dat in totaal 38 baasjes die hun hond afstonden en 48 vondelingen. Dit jaar kregen we ook 11 verwaarloosde en in beslag genomen honden binnen. Alles samen zorgt dat voor een uitzonderlijke drukte", licht medewerker Johan Lingier toe.





Terugkerend fenomeen

Voorzitter Fabrice Goffin: "Ons asiel heeft een capaciteit van 40 hondenhokken, maar we vangen er inmiddels 41 op. We zijn zelfs met een wachtlijst begonnen voor mensen die hun hond willen afstaan. De drukte in het begin van de zomer is jammer genoeg een jaarlijks, terugkerend fenomeen. Veel mensen beseffen niet wat het houden van een hond allemaal inhoudt. Het dier wordt vaak groter of wilder dan ze dachten." Goffin roept nieuwe hondenbaasjes op om hun verantwoordelijkheid te nemen en twee keer na te denken vooraleer ze een hond kopen. "En geef al zeker geen dieren cadeau."





Ongeveer drie kwart van de vondelingen dit jaar werd herenigd met hun baasje. Ook kon het asiel al voor 48 honden een nieuw baasje vinden sinds begin 2018. "Maar vooral de kleine rassen zijn populair. De grote of oude honden blijven veel langer in het asiel." Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) pakte midden juni nog uit met cijfers over de daling van het aantal binnengebrachte honden en katten in de asielen. Het gaat om een daling van 14 procent in 2017 in vergelijking met het jaar daarvoor. "Maar daar merken wij persoonlijk niets van", aldus Goffin en Lingier.





Kittens

Ook het aantal binnengebrachte kittens piekt in de asielen, zoals in Dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. "In een week tijd kwamen al twintig kleine katjes binnen. Sommige bleken gedumpt, andere bleken kittens van straatkatten. We zijn blij met de wet die sinds begin april katten verplicht laat steriliseren, maar het is nog vrij vroeg om van een positief effect te spreken", stelt directrice Nique Huypens. "Ook in de hondenafdeling is het vrij druk. Bezin voor je met een hond begint."