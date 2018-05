AZ Damiaan lanceert selfservice kiosk 31 mei 2018

AZ Damiaan is het eerste Belgische ziekenhuis dat een selfservice kiosk met betalingsmogelijkheden in gebruik neemt. Patiënten kunnen zich aan één kiosk inschrijven, hun eID-kaart uitlezen, scannen, volgnummers printen, patiëntlabels afdrukken én betalingen uitvoeren. "In het Damiaan is het de gewoonte om de patiënten vóór de afspraak een voorschot te laten betalen", vertelt stafmedewerker onthaal Bernard Meyers. "Daarvoor dienden ze zich eerst te registreren aan de kiosk, om daarna te betalen aan een loket. Dankzij het nieuwe systeem kan het loket overgeslagen worden en kunnen patiënten direct doorstromen naar hun afspraak." De nieuwe oplossing heeft voordelen voor zowel het ziekenhuis als de patiënt. De wachttijd voor de patiënt wordt verminderd, er is een vlottere doorstroming en vereenvoudigde administratie. De primeur werd ontwikkeld door softwareontwikkelaar Xperthis en hardwarespecialist Connecto. Nu kunnen enkel weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen en de mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming gebruikmaken van de onmiddellijke betalingsmogelijkheden. De andere gebruikers moeten nog een 'Getuigschrift voor verstrekte hulp' ontvangen en dit kan niet met de kiosk afgeprint worden. Eenmaal de ziekenfondsen dit document niet langer nodig hebben, kan iedereen via de kiosk volledig geholpen worden. (TVA)