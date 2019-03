Avondspits rond Zandvoorde verstoord door ongeval op autosnelwegbrug Bart Boterman

14 maart 2019

18u50 0 Oostende De avondspits rond het op- en afrittencomplex in Zandvoorde liep in de vooravond volledig strop. Oorzaak was een ongeval op de brug over de A10. Een auto kwam er tegen een verlichtingspaal terecht.

Het ongeval gebeurde iets voor 17 uur. De hulpdiensten rukten meteen uit. “Er werd beslist om de brug in beide richtingen af te sluiten teneinde de hulpdiensten hun werk uit te laten voeren. Het ging om een ongeval met gewonden”, zegt commissaris Katrien Jonckheere van de Oostendse politie. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, de wagen werd getakeld en ook de brandweer werd gevorderd om de rijbaan vrij te maken van brokstukken. Doordat de brug afgesloten was, ontstond meteen verkeerschaos rond het op- en afrittencomplex. Na een uurtje was de situatie opnieuw genormaliseerd.